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        Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi

        Hatay'ın Altınözü zeytinyağı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:51 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:51
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        Hatay'ın Altınözü zeytinyağı tescillendi
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        Hatay'ın Altınözü zeytinyağı coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        Altınözü Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Altınözü zeytinyağının Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Altınözü'ne kendi adı ile zeytinyağını tescil ettirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Sert, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

        "Zeytinin ve zeytinyağının anavatanı Altınözü’müzün altın suyu, ilçemizin en önemli geçim kaynağı olan zeytinyağımızın uluslararası arenada coğrafi işaretini ilçemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Coğrafi işaret tescil belgemiz Altınözü’müze hayırlı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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