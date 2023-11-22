Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay´da Kızılay kan bağışı noktası açıldı

        HATAY´ınAntakya ilçesinde Türk Kızılay Hatay Şubesi'nin deprem sonrası Antakya-Kuzeytepe Mahallesi'nde kazandırdığı Hatay Kan Bağışı Noktasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay´da Kızılay kan bağışı noktası açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY´ınAntakya ilçesinde Türk Kızılay Hatay Şubesi'nin deprem sonrası Antakya-Kuzeytepe Mahallesi'nde kazandırdığı Hatay Kan Bağışı Noktasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay´da yeni yerleşim yerleri kurulurken Kızılay da bölgede tamamladığı kan bağışı noktasını hizmete sundu. Yaşanan deprem sonrası bölgede iyileştirmeye yönelik yardım çalışmaları yürüten Kızılay, birimlerini de yeni yerleşim yerlerine konumlandırıyor. Hatay´da yaşanan değişikliklere bağlı olarak ise bölgede yürütülen kan bağışı faaliyetleri için Kuzeytepe Mevkiinde yeni bir kan bağışı noktası yapıldı.

        `ALACAK EPEY DAHA YOLUMUZ VAR´

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Antakya Kuzeytepe Mahallesi'ndeki prefabrikten yapılan kan bağış noktasının açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Millet olarak bu süreçte birlik ve beraberlikle yaraları sarmaya devam ettiklerini belirten Saygılı, "Devletimizin gücü, belediyelerimizin gayreti, Türk Kızılay dostlarının el birliğiyle, kurumların iş birliğiyle yavaş yavaş yaralar sarılıyor ama alacak epey daha yolumuz var. Burada inşallah sizler bilmediğiniz ve tanımadığınız insanlara kan vererek iyiliği bulaştıracaksınız. Allah'ın bize vermiş olduğu bu imkanı, kan bağışını, tanımadığımız, bilmediğimiz birilerine vererek onların hayata tutunmasını sağlamış olacağız. Tabiri yerindeyse kan kardeşi olacağız." diye konuştu.

        ÖZBAKIŞ: İKİ KAN NOKTAMIZDAN BİRİ YIKILMIŞTI

        Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış da depremlerde, merkezde bulunan iki kan noktasından birinin yıkıldığını, diğerinin ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Belediyelerin katkılarıyla açılışını yaptıkları kan bağış noktasını oluşturduklarını belirten Özbakış, "Toplumun sıkıntılarının giderilmesi, yaralarının sarılması için destek olan, çalışan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

        Konuşmaların ardından kan bağış noktasının açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Altınözü'nde Filistinliler yararına kermes düzenlendi
        Altınözü'nde Filistinliler yararına kermes düzenlendi
        Hatay'da, Türk Kızılay kan bağış noktası açıldı
        Hatay'da, Türk Kızılay kan bağış noktası açıldı
        Hatayspor'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor
        Hatayspor'da İstanbulspor hazırlıkları sürüyor
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, partisinin Hatay İl Başkanlığını ziyare...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, partisinin Hatay İl Başkanlığını ziyare...
        Samandağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu
        Samandağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı