Hatay´da Kızılay kan bağışı noktası açıldı

HATAY´ınAntakya ilçesinde Türk Kızılay Hatay Şubesi'nin deprem sonrası Antakya-Kuzeytepe Mahallesi'nde kazandırdığı Hatay Kan Bağışı Noktasının açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay´da yeni yerleşim yerleri kurulurken Kızılay da bölgede tamamladığı kan bağışı noktasını hizmete sundu. Yaşanan deprem sonrası bölgede iyileştirmeye yönelik yardım çalışmaları yürüten Kızılay, birimlerini de yeni yerleşim yerlerine konumlandırıyor. Hatay´da yaşanan değişikliklere bağlı olarak ise bölgede yürütülen kan bağışı faaliyetleri için Kuzeytepe Mevkiinde yeni bir kan bağışı noktası yapıldı.

`ALACAK EPEY DAHA YOLUMUZ VAR´

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Antakya Kuzeytepe Mahallesi'ndeki prefabrikten yapılan kan bağış noktasının açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Millet olarak bu süreçte birlik ve beraberlikle yaraları sarmaya devam ettiklerini belirten Saygılı, "Devletimizin gücü, belediyelerimizin gayreti, Türk Kızılay dostlarının el birliğiyle, kurumların iş birliğiyle yavaş yavaş yaralar sarılıyor ama alacak epey daha yolumuz var. Burada inşallah sizler bilmediğiniz ve tanımadığınız insanlara kan vererek iyiliği bulaştıracaksınız. Allah'ın bize vermiş olduğu bu imkanı, kan bağışını, tanımadığımız, bilmediğimiz birilerine vererek onların hayata tutunmasını sağlamış olacağız. Tabiri yerindeyse kan kardeşi olacağız." diye konuştu.

ÖZBAKIŞ: İKİ KAN NOKTAMIZDAN BİRİ YIKILMIŞTI

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış da depremlerde, merkezde bulunan iki kan noktasından birinin yıkıldığını, diğerinin ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Belediyelerin katkılarıyla açılışını yaptıkları kan bağış noktasını oluşturduklarını belirten Özbakış, "Toplumun sıkıntılarının giderilmesi, yaralarının sarılması için destek olan, çalışan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kan bağış noktasının açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.