İskenderun'da çocuğun parmağına sıkışan demir parça çıkarıldı

Parmağına demir bir parça sıkışan H.D, ailesi tarafından İskenderun Acil Durum Hastanesi'ne götürüldü.

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