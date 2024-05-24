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        İskenderun'da çocuğun parmağına sıkışan demir parça çıkarıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 9 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan demir parça itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:43
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        İskenderun'da çocuğun parmağına sıkışan demir parça çıkarıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 9 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan demir parça itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

        Parmağına demir bir parça sıkışan H.D, ailesi tarafından İskenderun Acil Durum Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastaneye çağrılan itfaiye ekipleri, çocuğun parmağının sıkıştığı demir parçayı keserek çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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