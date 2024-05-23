Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 1'i boğuldu

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Plajı'nda meydana geldi. Denize giren 3 kişinin akıntıya kapılıp, açığa sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından denizden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde denizden çıkarılan 3 kişiden Ferhat Akyıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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