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        Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 1'i boğuldu

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize girip akıntıya kapılan 3 kişiden Ferhat Akyıldırım, boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:20
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        Hatay'da, denizde akıntıya kapılan 3 kişiden 1'i boğuldu
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde denize girip akıntıya kapılan 3 kişiden Ferhat Akyıldırım, boğuldu. 

        Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik Plajı'nda meydana geldi. Denize giren 3 kişinin akıntıya kapılıp, açığa sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından denizden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde denizden çıkarılan 3 kişiden Ferhat Akyıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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