Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Sabah sporu yaparken başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde sabah sporu için yürüyüşe çıkan Sevda Mazman (43), başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sabah sporu yaparken başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ın Arsuz ilçesinde sabah sporu için yürüyüşe çıkan Sevda Mazman (43), başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı. Hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edilen Mazman, "Küçük veya yaşlı bir insan olsaydı kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.

        İlçeye bağlı Nardüzü Mahallesi'ndeki evinden sabah erken saatlerde çıkıp Karaağaç bölgesinde deniz kenarında sabah sporu için yürüyüşe başlayan Sevda Mazman’a sokakta sürü halinde gezen başıboş köpekler saldırdı. Ayağı ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Mazman, çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarıldı. Mazman, İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Köpek ısırıklarının olduğu bölgelere pansuman yapılıp, Mazman'a aşı uygulandı. Taburcu edilen Sevda Mazman, "Arkadaşlarım köpeklerin saldırdığını onun için çıkmamam gerektiğini söylediler. Köpekleri sevdiğim için hiç korkmamıştım. Ancak saldırdıkları an neye uğrağımı şaşırdım. Hiç öyle korkulmayacak gibi değil. Bir anda saldırdılar. Küçük veya yaşlı bir insan olsaydı kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.

        Sevda Mazman, başıboş köpekler konusunda kesin çözüm üretilmesi gerektiğini de söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Ayıp II
        Ayıp II
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı
        Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı
        Hatay'da aranan 3 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 3 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kumar oynayan 2 kişiye 32 bin 125 lira ceza verildi
        Hatay'da kumar oynayan 2 kişiye 32 bin 125 lira ceza verildi
        Arsuz'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı
        Arsuz'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı