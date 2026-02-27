Hatay'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçlarından aranan Y.B'nin yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, adresini belirlediği şüpheli Y.B'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.