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        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:46
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        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada, 1320 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Ekipler, 1075 araç ve 325 motosikleti incelendi, 3 motosikleti trafikten men etti.

        Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 13 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 33 gram sentetilk uyuşturucu, 5 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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