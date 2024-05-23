Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.T. ve Y.A. yakalandı. Adreslerde haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 220 bin liraya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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