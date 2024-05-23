Hatay'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Y.T. ve Y.A. yakalandı. Adreslerde haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 220 bin liraya el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.