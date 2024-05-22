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        Hatay'da emekli olan hizmetli, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, emekli olan 65 yaşındaki hizmetli Mehmet Kurtul için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:20
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        Hatay'da emekli olan hizmetli, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, emekli olan 65 yaşındaki hizmetli Mehmet Kurtul için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Kara Hasan Paşa Ortaokulunda 40 yıldan bu yana görev yapan Kurtul emekli oldu.

        Kurtul'un son mesai gününde sürpriz yapmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, veda programı organize etti.

        Son mesai bitiminde Kurtul, koridor ve merdivenlerde bekleyen öğretmen ve öğrenciler tarafından alkış ve meşalelerle uğurlandı.

        Bugüne kadar hizmetleri dolayısıyla plaket verilen Kurtul, "Kara Hasan Paşa Ortaokulu benim evim, ailem, yuvam oldu. İnsanın bir yerde 40 yıl çalışabilmesi için orada huzurlu, mutlu olması gerekir. Ben burada huzurluydum, mutluydum, 40 yıl su gibi geldi geçti." diye konuştu.

        Yapılan sürpriz veda programı dolayısıyla teşekkür eden Mehmet Kurtul, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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