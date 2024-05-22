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        Hatay'da çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:55
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        Hatay'da çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde Kadir K'nin kullandığı 31 ANG 723 plakalı motosiklet ile Emre M. idaresindeki 31 L 8883 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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