Hatay'da çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde Kadir K'nin kullandığı 31 ANG 723 plakalı motosiklet ile Emre M. idaresindeki 31 L 8883 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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