Hatay Dörtyol'da gençler ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.
Mehmet Akif İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençleri, öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi.
Gönüllü gençlerden Talha Başar, öğrencilerle bir araya gelerek güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.
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