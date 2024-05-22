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        Hatay Dörtyol'da gençler ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:20
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        Hatay Dörtyol'da gençler ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında gençlik liderleri ilkokul öğrencileriyle buluştu.

        Mehmet Akif İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençleri, öğrencilerle müzik eşliğinde eğlendi.

        Gönüllü gençlerden Talha Başar, öğrencilerle bir araya gelerek güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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