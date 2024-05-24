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        Hatay'da spor yaparken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, spor amaçlı yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:41
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        Hatay'da spor yaparken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, spor amaçlı yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

        Nardüzü Mahallesi'nde yaşayan Sevda Mazman (50), dün sabah sporu için yürüyüşe çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Kendi çabasıyla köpeklerden kurtulmayı başaran Mazman, sol ayağından, sağ kolundan ve kalçasından yaralandı.

        Çevredekilerin yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesine götürülen Mazman, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Mazman, AA muhabirine, sabah sporu yaptığı sırada sahipsiz köpeklerle karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 10 yıldır gerek burada olsun, gerek İstanbul, Çanakkale ve uygun her yerde yürüyüş yapıyorum. Aslında her yerde bu sorunlar var fakat ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Dün bu olayı yaşadım. Unutulmayacak bir an oldu. 12 ila 15 arasındaydı köpekler. Üstüme saldırdılar, her biri bir yerden de çekiştirdi. Spor kıyafetim parçalandı. Küçük çocuk veya yaşlı bireyler saldırıya uğradığında daha kötü sonuçlar yaşanabilir. Kesinlikle bu konuda önlem alınması gerekiyor. Ben korkmadığım için çıkıyordum. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Devletimizden bunun önleminin alınmasını istiyorum. İnsanlar sokaklarda rahat yürüsünler."

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