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        Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, iki bölgenin zeytincilik faaliyetine yön verecek

        LALE KÖKLÜ - İnşası devam eden Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zeytinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasında ortaya çıkan sorunları tespit edip çözüm üretilmesine katkı sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:46 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:46
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        Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, iki bölgenin zeytincilik faaliyetine yön verecek
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        LALE KÖKLÜ - İnşası devam eden Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zeytinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasında ortaya çıkan sorunları tespit edip çözüm üretilmesine katkı sağlayacak.

        Altınözü ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 3 bin 750 metrekare alanda 1250 metrekaresi kapalı olarak inşa edilen enstitü binasının yüzde 80'i tamamlandı.

        Zemin ve iki kattan oluşan enstitü, hizmete açıldığında Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde zeytinin üretiminden tüketimine kadar her aşamasında ortaya çıkan sorunların tespitine, çözümlerin üretilmesine ve araştırılmasına katkı sağlayacak.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, kentte zeytin üreticiliğinde Altınözü ilçesinin ilk sırada yer aldığını söyledi.

        İlçenin 5 milyondan fazla zeytin ağacı kapasitesiyle önemine dikkati çeken Masatlı, şöyle konuştu:

        "İlçemiz sınırları içerisinde inşa edilen Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Türkiye zeytinciliğinde büyük bir üretim potansiyeline sahip olan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine teknik hizmet götürülmesi ve bilimsel araştırma ve proje yürütülmesinde önemli görevler üstlenecektir. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zeytinciliğin üretim alanlarının ve zeytin ağacı varlığının artması, sofralık ve zeytin yağı üretim tesislerinin kurulması gibi önemli gelişmeler haliyle teknik ve bilimsel araştırmalara olan ihtiyaçları doğurmuştur çünkü dünyadaki bütün üretimler akreditedir. Enstitümüzde yapılacak araştırmaların çıktılarını, eğitim ve yayım çalışmalarıyla zeytin üreticileri ve zeytin girdisiyle çalışan işletmecilere ulaştırılarak daha verimli ve kaliteli ürün elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkı vermesi amaçlanmıştır."

        Masatlı, enstitünün laboratuvarlar, teknik ve idari ofislerin yanı sıra muhasebe ve toplantı salonu gibi birimleri de bünyesinde barındıracağını, vereceği hizmet bakımından büyük bir boşluğu dolduracağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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