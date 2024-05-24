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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hatay'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Hatay yalnız değildir, sahipsiz değildir, biz Hatay'a sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:18
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hatay'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Hatay yalnız değildir, sahipsiz değildir, biz Hatay'a sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

        Bakan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, genel başkanları Özgür Özel'in talimatıyla genel sekreter Selin Sayek Böke'nin koordinasyonunda "Hatay'a sahip çıkıyoruz" adıyla çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Çalışma kapsamında 5 kişilik heyetle kente geldiklerini ifade eden Bakan, "Biz burada tüm sorunları yerinde tespit etmeye ve çözüm önerilerimizi oluşturmaya geldik. Bizim heyetimizin dışında da çalışma gruplarımız var. 'Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışma gruplarından sadece bir tanesi. Burada öncelikle şunun bilinmesini istiyoruz ve tüm Hataylılara sesleniyoruz; Hatay yalnız değildir, sahipsiz değildir, biz Hatay'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yerel seçimlerden sonra bir heyetle gelmiştik, şimdi tekrar geliyoruz, bundan sonra da yeni heyetler sorunları çözmek için sorunları tespit etmeye ve çözüm önerilerinde bulunmaya gelecekler." ifadelerini kullandı.

        Bakan, kentte altyapı, ulaşım, rezerv alan ve konut sorunları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu sorunun ne derece büyük olduğunu anlamanız için önce içinde bulunduğumuz fiziki koşullara bakmanız yeterli. Burası Hatay Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, bir çadırda görevini yürütüyor, şu an depremden bugüne geçen 15 ay 15 günlük sürede 188 konteyner kent var Hatay'da, Hatay bir konteyner kente dönüşmüş durumda. Bazı konteyner kentlerde binlerce, bazılarında on binlerce insan yaşıyor ve şu ana kadar yapılması gereken konut sayısı 140 bin olması gerekirken sadece 3 bin konut yapılmış, bunun ne kadarı teslim edildi ve ne kadarının içinde insan yaşıyor bilmiyoruz. 20 bin konutun ihalesi yapılmış, yani sorunun büyüğü hala aradan neredeyse 1,5 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen geride duruyor."

        Toplantıya, CHP milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu, Müzeyyen Şevkin, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Gülcan Kış ve Bahadır Erdem ile partililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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