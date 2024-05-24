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        Hatay ve Adana'da hortum oluştu

        Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Hatay ve Adana'da hortum meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 17:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 17:32
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        Hatay ve Adana'da hortum oluştu
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        Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Hatay ve Adana'da hortum meydana geldi.

        Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında oluşan hortumu, bazı vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla görüntüledi.

        Hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

        Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi.

        - Adana'da da hortum oluştu

        Adana'nın Yüreğir ve Karataş ilçelerinde de hortum meydana geldi.

        Hordum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

        Aladağ ilçesi Akören Mahallesi'nde ise sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle mahallede bazı evleri su bastı, bir piknik alanında hasar oluştu.

        Her iki ilde de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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