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        Depremde öğretmenini kaybeden öğrenci, şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı

        Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde müzik öğretmenini kaybeden öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 24.11.2023 - 16:57
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        Depremde öğretmenini kaybeden öğrenci, şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı
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        Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde müzik öğretmenini kaybeden öğrenci, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında şarkı söylerken gözyaşlarını tutamadı.

        Altınözü Belediyesi Konferans Salonu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında program düzenlendi.

        Programda sahneye çıkan lise son sınıf öğrencisi Aysema Yavuz, şarkı söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

        Kendisine müzik eğitimi veren ve depremlerde hayatını kaybeden öğretmeni Asu Çiğdem Açıkgöz için ağladığı öğrenilen Yavuz, gözyaşları içerisinde sahneden ayrıldı.

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