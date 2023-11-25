Hatay'da 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Kasım'da Büyükdere Mahallesi'nde 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla, silahla A.E.S'yi öldüren ve Y.C.T'yi ağır yaralayan şüpheli D.C'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.