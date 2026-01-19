Habertürk
Habertürk
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 23:20 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:20
        Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.


        Bayır Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        Evin avlusundaki elektrikli bisiklete de sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında, ev ve elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan itfaiye ekipleri alevler arasında kalan kediyi kurtardı. Kedi, sağlık kontrolünün ardından yaşam alanına bırakıldı.

