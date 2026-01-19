Hatay'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheli M.Ö. saklandığı otel odasına düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

