AK Parti, Hatay'da yerel seçim için temayül yoklaması yaptı AK Parti Hatay İl Teşkilatınca, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için temayül yoklaması gerçekleştirildi.

AK Parti Hatay İl Teşkilatınca, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Altınözü ilçesindeki spor salonunda düzenlenen temayül yoklamasına katılan teşkilat üyeleri, partiye başvuran belediye başkan aday adayları için elektronik ortamda oy kullandı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, programdaki konuşmasında, temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi.

Katılımcılara teşekkür eden Ağralı, programı coşku ve heyecanla tamamlayacaklarını söyledi.

AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Öntürk de yerel seçimde, ittifak partilerinin desteğiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerini kazanmak için mücadele edeceklerini kaydetti.