Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karakese Mahallesi’nde Çökek Yayla yolundaki ormanlık alanın içindeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 1 su tankı 15 personel sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.
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