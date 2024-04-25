Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:59 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Karakese Mahallesi’nde Çökek Yayla yolundaki ormanlık alanın içindeki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 1 su tankı 15 personel sevk edildi.

        Ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        19 ayrı suçtan aranıyordu! Yakalandı
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek

        Benzer Haberler

        Hatay'da ruhsatsız işletilen 4 süt ve süt ürünleri işletmesi mühürlendi
        Hatay'da ruhsatsız işletilen 4 süt ve süt ürünleri işletmesi mühürlendi
        Hatay'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi defnedildi
        Hatay'da sulama kanalında boğulan çocuğun cenazesi defnedildi
        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç kızın ayağı kırıldı
        Hatay'da sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç kızın ayağı kırıldı
        Hatay'da 3 yaşındaki çocuğun sulama kanalında boğulmasına ilişkin bir kişi...
        Hatay'da 3 yaşındaki çocuğun sulama kanalında boğulmasına ilişkin bir kişi...
        Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
        Hatay'da sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi