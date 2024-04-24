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        Hatay'da 3 yaşındaki çocuğun sulama kanalında boğulmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp düştüğü sulama kanalında boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan kurum müdürü tutuklandı, kreşin sahibi ve 2 öğretmen adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:42 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:42
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        Hatay'da 3 yaşındaki çocuğun sulama kanalında boğulmasına ilişkin bir kişi tutuklandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp düştüğü sulama kanalında boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan kurum müdürü tutuklandı, kreşin sahibi ve 2 öğretmen adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Deniz Mahallesi'nde dün, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp yan tarafta bulunan sulama kanalına düşen Tuna Miçoğulları'nın ölümüyle ilgili Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca kreşin sahibi N.K, müdür N.K. ve öğretmenler Ş.S. ile B.E. hakkında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

        Jandarma, adresini belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden okul müdürü N.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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