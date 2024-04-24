Hatay'da 3 yaşındaki çocuğun sulama kanalında boğulmasına ilişkin bir kişi tutuklandı

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca kreşin sahibi N.K, müdür N.K. ve öğretmenler Ş.S. ile B.E. hakkında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp düştüğü sulama kanalında boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan kurum müdürü tutuklandı, kreşin sahibi ve 2 öğretmen adli kontrol şartıyla salıverildi.

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