Hatay'da 3 yaşındaki çocuğun sulama kanalında boğulmasına ilişkin bir kişi tutuklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp düştüğü sulama kanalında boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan kurum müdürü tutuklandı, kreşin sahibi ve 2 öğretmen adli kontrol şartıyla salıverildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğun, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp düştüğü sulama kanalında boğulmasıyla ilgili gözaltına alınan kurum müdürü tutuklandı, kreşin sahibi ve 2 öğretmen adli kontrol şartıyla salıverildi.
Deniz Mahallesi'nde dün, eğitim gördüğü özel kreşten çıkıp yan tarafta bulunan sulama kanalına düşen Tuna Miçoğulları'nın ölümüyle ilgili Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca kreşin sahibi N.K, müdür N.K. ve öğretmenler Ş.S. ile B.E. hakkında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.
Jandarma, adresini belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden okul müdürü N.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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