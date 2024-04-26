Hatay'da cami önünde silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti

Denizciler Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camisi imamı Hasan İnci (40) sabah namazı için görev yaptığı camiye gittiği sırada komşusu M.A.Ö'nün pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir imam, sabah namazı için görevli olduğu camiye gittiği sırada husumetli komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

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