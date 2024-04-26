Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 22 yabancı uyruklu yakalandı

Araçlardaki 22 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, A.T, M.A, A.A, M.A. ve F.H'yi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 4 otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

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