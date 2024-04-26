Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor
Hatay'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.
Hatay'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.
Puslu havanın hakim olduğu kentteki toz taşınımının gece azalacağı öngörülüyor.
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