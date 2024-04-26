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        Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor

        Hatay'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:53
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        Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor
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        Hatay'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.

        Puslu havanın hakim olduğu kentteki toz taşınımının gece azalacağı öngörülüyor.​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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