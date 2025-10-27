Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da konteynerde çıkan yangında bir bebek öldü, annesi yaralandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde müstakil evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

        Giriş: 27.10.2025 - 00:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 00:12
        Çayır Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı.

        Erkek bebeğin cenazesi, Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisi sürüyor.

