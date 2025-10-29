Habertürk
        Hatay'da yapımı tamamlanna park törenle açıldı

        Hatay'da yapımı tamamlanna park törenle açıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan "Diba Park" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 11:45 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:45
        Hatay'da yapımı tamamlanna park törenle açıldı
        Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapımı tamamlanan "Diba Park" törenle açıldı.

        Arsuz Belediyesince Karaağaç Şarkonak Mahallesi'ne kazandırılan parkın açılışı için tören düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, törende yaptığı konuşmada, deprem sonrasında kenti ayağa kaldırmak için herkesin el ele vererek çalıştığını söyledi.

        Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün de parkın açılışını yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

        Törene, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur ve Servet Mullaoğlu ile Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

