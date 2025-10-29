Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Şöleni'nde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 22:45 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Şöleni'nde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Atatürk Anıt Alanı'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösteri sundu.

        Ardından şarkıcı Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Oğuzhan Koç'un söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a etkinlik için teşekkür ederek şarkıcı Oğuzhan Koç'a çiçek takdim etti.

        Etkinlik, Bakan Kurum'un İskenderun halkına hediye ettiği havai fişek gösterisiyle son buldu.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi"nin ilk etap açılış töreni, bugün Bakan Kurum'un katılımıyla gerçekleşmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        İskenderun sahilinde Cumhuriyet coşkuşu
        İskenderun sahilinde Cumhuriyet coşkuşu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hatay'da açılış töreni...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hatay'da açılış töreni...
        Hatay'da 5 milyon 500 bin TL'lık kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
        Hatay'da 5 milyon 500 bin TL'lık kokain ele geçirildi; 2 tutuklama
        Bakan Kurum: Sındırgı'daki yapıları teker teker tarıyoruz
        Bakan Kurum: Sındırgı'daki yapıları teker teker tarıyoruz
        Hatay'da yapımı tamamlanna park törenle açıldı
        Hatay'da yapımı tamamlanna park törenle açıldı
        'Doğu Akdeniz'de iklim her yıl sertleşecek; hortum sayıları, sıcaklık ve do...
        'Doğu Akdeniz'de iklim her yıl sertleşecek; hortum sayıları, sıcaklık ve do...