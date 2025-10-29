Hatay'da Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a etkinlik için teşekkür ederek şarkıcı Oğuzhan Koç'a çiçek takdim etti.

Oğuzhan Koç'un söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

