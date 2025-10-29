Hatay'da Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Şöleni'nde Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ve şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.
Atatürk Anıt Alanı'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Anadolu Ateşi Dans Topluluğu gösteri sundu.
Ardından şarkıcı Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını seslendirdi.
Oğuzhan Koç'un söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a etkinlik için teşekkür ederek şarkıcı Oğuzhan Koç'a çiçek takdim etti.
Etkinlik, Bakan Kurum'un İskenderun halkına hediye ettiği havai fişek gösterisiyle son buldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi"nin ilk etap açılış töreni, bugün Bakan Kurum'un katılımıyla gerçekleşmişti.
