        Hatay Haberleri

        Hatay'da aranan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:05
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde farklı suçlardan 30 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı suçtan 30 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K'nin (34) saklandığı adresi belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakalayarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

        Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

