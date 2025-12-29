Habertürk
Habertürk
        Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından

        Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:28 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:28
        Adana Demirspor-İstanbulspor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yenen İstanbulspor'da teknik direktör Barış Kanbak, "Devreyi 24 puanla, galibiyetle kapatıyoruz. Üst sıralara doğru devam etmek istiyoruz." dedi.

        Kanbak, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ikinci yarısında oyun tempusunu orta seviyenin üstüne çıkarabildiklerini anlattı.

        Adana Demirspor'un ilk yarıda çok iyi oynadığını belirten Kanbak, şöyle konuştu:

        "Burada rakip takımımızın teknik ekibini, camia ve oyuncularını da tebrik ediyorum. Bence çok iyi bir ilk yarı oynadılar. Bizi gerçekten zorladılar. Umarız en kısa sürede hak ettikleri yere gelebilirler. Biz de devreyi 24 puanla, galibiyetle kapatıyoruz. Şimdi ikinci yarı yeni bir başlangıç. Daha zor bir periyot. İnşallah burayı en güçlü şekilde geçip üst sıralara doğru devam etmek istiyoruz."

        - Adana Demirspor cephesi

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, karşılaşmanın ilk yarısında iyi performans sergilemelerine rağmen ikinci yarıda oyundan düştüklerini ifade etti.

        İstanbulspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Yücel, "İlk golü atmamıza rağmen çocukların tecrübesiz oluşu sonucu akabinde gol yedik. İkinci yarı oyundan düştük. Daha çok çaba göstermemiz gerekiyor. Gücümüz yetmedi." değerlendirmesinde bulundu.

