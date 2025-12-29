Hatay'da firari 2 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve M.E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.S.T. de cezaevine gönderildi.

