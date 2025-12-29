Hatay'da firari 2 şüpheli ve 1 hükümlü yakalandı
Hatay'da "hırsızlık" suçundan aranan 2 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.
Hatay'da "hırsızlık" suçundan aranan 2 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, "hırsızlık" suçundan aranan zanlılar K.G. ve M.E.Ç. ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan İ.S.T. yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ve M.E.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.S.T. de cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.