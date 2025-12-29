Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da refüje çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:16 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:16
        Ahmet Demir'in (16) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, dün Cilvegözü Mahallesi'ndeki yolda refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Demir ve arkasındaki Ömer Faruk Lama (14) yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Demir'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, ağır yaralanan Lama'yı Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Tedavi altına alınan Lama, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

