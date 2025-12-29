Stat:SarısekiFuat Tosyalı
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 63 Doğuhan Asım Dübüş), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Kayra Saygan), Ahmet Bolat (Dk. 70 Diyar Zengin), Gökdeniz Tunç (Dk. 81 Toprak Bayar), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Salih Kavrazlı, Ali Fidan (Dk. 81 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak
İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 46 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 70 Cham), Loshaj (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Duran Şahin (Dk. 74 Fatih Tultak), Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (Dk. 59 Sambissa), Mustafa Sol
Goller: Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 31 Loshaj, Dk. 45+2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 ve Dk. 76 Mustafa Sol, Dk. 90 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Duran Şahin, Dk. 33 Vefa Temel (İstanbulspor), Dk. 52 Enes Demirtaş, Dk. 55 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)
HATAY
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.