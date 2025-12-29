Habertürk
        Giriş: 29.12.2025 - 16:36 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:36
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:SarısekiFuat Tosyalı

        Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 63 Doğuhan Asım Dübüş), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Kayra Saygan), Ahmet Bolat (Dk. 70 Diyar Zengin), Gökdeniz Tunç (Dk. 81 Toprak Bayar), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Salih Kavrazlı, Ali Fidan (Dk. 81 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak

        İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 46 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 70 Cham), Loshaj (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Duran Şahin (Dk. 74 Fatih Tultak), Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (Dk. 59 Sambissa), Mustafa Sol

        Goller: Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 31 Loshaj, Dk. 45+2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 ve Dk. 76 Mustafa Sol, Dk. 90 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Duran Şahin, Dk. 33 Vefa Temel (İstanbulspor), Dk. 52 Enes Demirtaş, Dk. 55 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)

        HATAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
