        Hatay Haberleri

        Hatay'da kavgada tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:42 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:42
        Hatay'da kavgada tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kavga sırasında tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

        Cırtıman Mahallesi'nde yapılan düğün sonrasında İ.E. ile A.Y. arasında iddiaya göre araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Y, tabancayla ateş ettiği İ.E'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

