Hatay'da kavgada tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cırtıman Mahallesi'nde yapılan düğün sonrasında İ.E. ile A.Y. arasında iddiaya göre araç park yeri nedeniyle tartışma yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.