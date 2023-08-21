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        Haberler Dünya Hawaii'deki orman yangınları nedeniyle 850 kişiden haber alınamıyor

        Hawaii'deki orman yangınları nedeniyle 850 kişiden haber alınamıyor

        114 kişinin yaşamını yitirdiğinin teyit edildiği Hawaii'deki orman yangınları nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:10
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        Hawaii'de 850 kişiden haber alınamıyor
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        Hawaii'de 9 Ağustos'ta başlayan ve son belirlemelere göre 114 kişinin yaşamını yitirdiği yangınlar nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

        CBS News'in haberine göre, Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin son verileri paylaştı.

        Bissen, 114 kişinin yaşamını yitirdiğinin teyit edildiğini, 27 cesedin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi.

        Yangınlar nedeniyle 850 kişiden haber alınamadığını belirten Bissen, yangında yakınları kaybolan ailelerin DNA örneği vermek için Maui ve FBI yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

        Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde Hawaii'deki afet bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor.

        Hawaii'deki yangınlar

        ABD Başkanı Joe Biden, 9 Ağustos'ta başlayan Hawaii'deki orman yangınlarının, ABD'deki "bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını" olduğunu ifade etmiş, mümkün olan en kısa sürede eyaleti ziyaret edeceğini söylemişti.

        Hawaii Valisi Josh Green, bölgede arama kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları esnasında "günde 10 ila 20'ye yakın ceset bulabileceklerini" kaydederek, toplam ölü sayısının belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini belirtmişti.

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        #Hawaii
        #haberler
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