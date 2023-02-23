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Hayvanlar depremi önceden hisseder: Mit mi gerçek mi?

Hayvanların depremi hissettiğine dair yaygın bir görüş var ancak bilim henüz iki taraf arasında kesin bir ilişki kuramadı. 2018 yılında birçok hayvan türü üzerinde yapılan bir araştırma bunu doğrulasa da aynı çalışma başka bir gerçeğin kapısını da araladı.

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  • Hayvanlar depremi önceden hisseder: Mit mi gerçek mi?

    Amerika Sismoloji Derneği tarafından 2018 yılında yapılan ve Geo Science World dergisinde yayınlanan bir çalışma; hayvanların depremi önceden hissedip hissetmediğini araştırdı. 
  • Hayvanlar depremi önceden hisseder: Mit mi gerçek mi?

    Araştırma kapsamında 160 deprem ve 130 tür arasında 700'den fazla yayınlanmış olağan dışı davranış raporu ele alındı. Araştırmaya depremden önce depresyona girdiği bildirilen bir kaplanın da dâhil olduğu bildirildi.
  • Hayvanlar depremi önceden hisseder: Mit mi gerçek mi?

    Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nde bir sismolog ve araştırmacılardan biri olan Heiko Woith, yayınlanan iddiaların birçoğunluğunun düzgün gözlemlere dayanmadığını belirtti.

    İnsanlar, deprem öncesi, sırası veya sonrasında hayvanları dikkatli bir şekilde gözlemlemiyordu dolayısıyla iki taraf arasında bir ilişki kurmak için veriler yetersizdi. Ancak yine de ilginç bir durum vardı. 
  • Hayvanlar depremi önceden hisseder: Mit mi gerçek mi?

    Araştırmacılar, bildirilen tüm vakaların yüzde 90'ının merkez üssünün 100 kilometre etrafında ve depremden önce 60 günü kapsayan bir zamanda meydana geldiğini buldu. Daha sonra ön depremlerin ne zaman ve nerede olduğunu incelediklerinde aradaki benzerliğin oldukça dikkat çekici olduğu bildirildi. 
  • Hayvanlar depremi önceden hisseder: Mit mi gerçek mi?

    Woith, "Bundan, anormal hayvan davranışlarının en azından bir kısmının ön şoklarla ilgili olabileceği sonucuna vardık."

    Sonuç olarak, yapılan çalışma deprem ve hayvanlar arasında bir bağ olduğunu kanıtlayan veriler sağlayamasa da hayvanların öncü depremleri hissedebildiklerine dair farklı bir ihtimali ortaya çıkardı.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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