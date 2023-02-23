Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi'nde bir sismolog ve araştırmacılardan biri olan Heiko Woith, yayınlanan iddiaların birçoğunluğunun düzgün gözlemlere dayanmadığını belirtti.

İnsanlar, deprem öncesi, sırası veya sonrasında hayvanları dikkatli bir şekilde gözlemlemiyordu dolayısıyla iki taraf arasında bir ilişki kurmak için veriler yetersizdi. Ancak yine de ilginç bir durum vardı.