Bu, her zeminde olmaz; ancak zemini kum veya toprak olan binalarda zeminde sıvılaşma meydana gelebilir. Peki, zemin sıvılaşması nasıl olur? Deprem anında zemin suyu, sarsıntı etkisiyle kum zemine ulaşır ve tabanı tamamen sıvı bir hale getirir.