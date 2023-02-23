Barth, "Verilerimizin ve modellerimizin, deprem modellerini tahmin etmeye başlayabileceğimiz kadar ayrıntılı olduğu noktaya gelmeye başlıyoruz" diyor . "Sadece bir depremin ne kadar muhtemel olduğu değil, ne kadar büyük ve ne kadar yaygın olabileceği, bu da bizim daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olacak."