Ancak büyük bir depremin çok uzaktaki bir fay hattını tetikleyip tetiklemeyeceği konusu ise bilim dünyası tarafından halen tartışılıyor. Geçmişe dönüp bakıldığında bu şekilde meydana geldiği ileri sürülen depremlerin sayısı oldukça az hatta bu örneklerin birçoğu uzmanlar tarafından kabul edilmedi.