Bazen deprem esnasında tuhaf ve ürkütücü bir uğultu sesi duyuluyor. Bu ses, birçok insanın daha fazla korkmasına yol açıyor ancak bu durumun mantıklı ve basit bir açıklaması var.

Sarsıntıdan önce yüzeye doğru deprem dalgaları gelmeye başlar ancak insan kulağı bunu ayırt edecek özelliğe sahip değildir hatta hayvanların çoğu kez depremi insanlardan önce hissetmesinin nedeni bu dalgaları duymaları olduğu düşünülüyor.