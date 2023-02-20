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Erken uyarı sistemleri depremi nasıl algılayabiliyor?

Depremin ne zaman olacağı hakkında uzmanlar kesin bir süre veremezken erken uyarı sistemleri, saniyeler hatta bazen dakikalar önce depremi algılayabiliyor. Bu sistemler, depremle beraber yayılan P ve S dalgalarını yakalayarak, depremi tespit edebiliyor. İşte, detaylar...

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  • Erken uyarı sistemleri depremi nasıl algılayabiliyor?

    Deprem uzmanları, olacak depremleri öngörseler de hiçbiri kesin olarak bir tarih veremez. Peki, deprem erken uyarı sistemleri bunu nasıl yapabiliyor? 

    Birçok insan depremin ani bir olay olduğunu düşünür lakin öyle değildir. Deprem, hissedilen sarsıntıdan çok önce yer altında başlar. 
  • Erken uyarı sistemleri depremi nasıl algılayabiliyor?

    Depremle birlikte birçok enerji dalgası açığa çıkar. Önce P dalgaları gelir, daha sonra ise S dalgaları. S dalgaları, enerjinin çoğunu taşır ve uyarı sistemleri bu dalga boylarını yakalar. 
  • Erken uyarı sistemleri depremi nasıl algılayabiliyor?

    Ancak sistemden gelecek uyarı süresi depremin merkez üssüne olan mesafenize göre değişir. Büyük ölçekli depremlerde daha erken uyarı alırsınız çünkü büyük depremler, oldukça geniş bir alanı kapsar ve bölgeye yayılması zaman alır; bu süreçte sistemin size haber vermesi için daha fazla vakti olur.
  • Erken uyarı sistemleri depremi nasıl algılayabiliyor?

    Eğer depremin merkez üstündeyseniz hiç uyarı alamayabilirsiniz çünkü bu bölgedeki sallanma P dalgasından hemen sonra başlar ve sistemin size haber vermeye zamanı olmayabilir. 
  • Erken uyarı sistemleri depremi nasıl algılayabiliyor?

    Peki, birkaç saniye öncesinden gelen deprem uyarısı ne işe yarar? Yapabileceğiniz ilk şey, bir masanın altına girmek olabilir veya trenler raydan çıkmaması için durdurulabilir. 
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