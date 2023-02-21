Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 büyüklüğünde bir depremin olması mümkün mü?

Dünya bu zamana kadar birçok yıkıcı deprem atlattı hatta bunlardan bir tanesi 9,5 büyüklüğünde Şili'de yaşandı. Durum böyle olunca, depremlerin büyüme potansiyeli insanları endişelendiriyor ancak uzmanlar bunun bir sınır olduğunu ve fay hattının daha fazla kırılamayacağını belirtiyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 10 büyüklüğünde bir depremin olması mümkün mü? En fazla kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

    Bu zamana kadar farklı ülkeler, farklı büyüklükte birçok deprem yaşadı. Bazısı hissedilmezken bazısı da yıkıcı etkilere neden oldu; 1960 yılında Şili'nin Valdivia şehrinde meydana gelen 9,5 büyüklüğündeki deprem gibi. Bazı depremlerin boyutları o kadar büyük ki şunu sormamız gerekiyor: Depremler büyüyebilir mi?
  • 10 büyüklüğünde bir depremin olması mümkün mü? En fazla kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

    Yer bilimcilere göre evet, depremler büyüyebilir lakin bunun imkânsıza yakın bir ihtimal olduğunu belirtmemiz gerekiyor. 9,5'tan daha büyük bir deprem için çok büyük bir levhanın kırılması gerekiyor. 
  • 10 büyüklüğünde bir depremin olması mümkün mü? En fazla kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

    Bir jeolog olan Dr. Wendy Bohon, 9,5 büyüklüğünde bir depremin gezegenin üretebileceği üst sınır olduğunu ve 10 büyüklüğündeki bir depremin olası olmadığını söylüyor. 
  • 10 büyüklüğünde bir depremin olması mümkün mü? En fazla kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

    Depremlerde kırılan fay hattı; uzunluğa ve derinliğe göre kırılır bu da depremin büyüklüğünü belirler. Bir alanın ne kadar büyük kırılabileceğinin fiziksel sınırları vardır. Üstelik bu boyutta depremi meydana getirecek levhalar mantoya çok yakın olduğu için aşırı sıcaktır ve kırılmak yerine bükülürler. 
  • 10 büyüklüğünde bir depremin olması mümkün mü? En fazla kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

    Belki bu noktada şöyle düşünebilirsiniz: 9,5 büyüklüğünde bir deprem oluyorsa 10 büyüklüğünde neden olmasın? Matematiksel olarak çok yakın gibi duran iki sayı, jeoloji açısından çok uzak.
  • 10 büyüklüğünde bir depremin olması mümkün mü? En fazla kaç büyüklüğünde deprem olabilir?

    Bunu bir örnekle açıklayalım; spagetti makarnanın bir telinin kırılması 5 büyüklüğündeki bir depremken, 6 büyüklüğünde bir depremin enerjisini serbest bırakmak için 32 teli kırmanız gerekir.

    Bu spagetti ölçeğinde; 7 büyüklüğü 1.024 telin kırılmasına denk gelirken, 8 büyüklüğü 32.768 tel, 9 büyüklüğü ise 1.048.576 tel makarna gibidir.

    Kaynak: Live Science

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.