Depremlerde kırılan fay hattı; uzunluğa ve derinliğe göre kırılır bu da depremin büyüklüğünü belirler. Bir alanın ne kadar büyük kırılabileceğinin fiziksel sınırları vardır. Üstelik bu boyutta depremi meydana getirecek levhalar mantoya çok yakın olduğu için aşırı sıcaktır ve kırılmak yerine bükülürler.