Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse geçtiğimiz günlerde işletmeci Alp Güler ile Çeşme'de görüntülenmişti. Küçükköse, Alp Güler ile ilgili sorular üzerine, "Daha çok yeni tanıma aşamasında diyelim konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum." dedi.

2. Sayfa programının haberine göre; Ünlü oyuncu gazetecilerin evlilik soruları üzerine de, "Bence evlilik çok özel bir kurum. İnsan kendini hazır hissettiği zaman doğru zamanda doğru kişiyle neden olmasın" dedi.

Kendisi için "Hakkımı helal etmiyorum" diyen eski eşi Tuan Tunalı ilgili de açıklamada bulunan Küçükkköse, "Miladı doldu, son kullanma kullanma tarihi geçti. O yüzden konuşacak bir konu değil gerçekten benim için" dedi.

Hazal Filiz Küçükköse ile Tuan Tunalı dizi setinde tanışıp 6 yıl önce evlenmişti. Çift, 2018 yılının nisan ayında anlaşmalı boşanma kararı almıştı.