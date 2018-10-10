Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman’ın ev sahipliğinden gerçekleşen davette Asuman Dayı, Prof. Yeşim Eralp, Op. Dr. Zeynep Civelek,Prof Refik Killi, Biyolog Diyetisyen Burçak Çubukçu, Psikolog Kutalp Köroğlu sunumlarıyla davetlilere meme kanserinde erken tanının önemini anlattı. Davete Revna Demirören, Sitare Kalyoncuoğlu, Selen Keçeli ile oyuncular Selen Seyven, Hazal Filiz Küçükköse katıldı.

"BANA OLMAZ DEMEYİN"

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Burak Duruman “Farkındalık bu işteki en önemli konu erken teşhisle doku ve organ kayıplarını, iş gücü kayıplarını, vefat oranlarını önlüyoruz. Onun için bana olmaz dememeli. Call centerlarımız var 81 ilde tarıyoruz, zaman zaman bazen telefon bile gelmiyor buda farkındalığın ne kadar az olduğunu görüyoruz. Belediyelerimizi, muhtarlarımızı daha iyi eğitmemiz lazım esas onlar biliyor Anadolu’da neler olduğunu. İstanbul’da örnek olsun diye Mucize Evi’ni açtık, 50 odalı kanser oteli diyorum buraya, 5 yıldızlı otel gibi her imkan var. Birçok meme kanseri olan Anadolu’daki kardeşimiz de buraya gelip rahatlıkla tedavilerini çocuklarıyla eşleriyle onlara bakıyoruz. Daha çok bu konuda yardıma ihtiyacımız var gönül ister ki kamu kuruluşu olarak bari elektrik su parasını almasınlar ama onları bile ödüyoruz. Hep beraber el ele verirsek halka indirebilirsek ufak paralarla büyük işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yine Emzirme Kabin projemiz var, belediyelerimize 56 tane hediye edebildik. Kemoterapi kutularımızı 81 ile ücretsiz dağıtıyoruz hem çocuk, hem de büyükler için moral oluyor. Kötü görünümlü plastik bir şeyi daha sevimli hale getiriyoruz. En önemli konumuz sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek projesi. Tiyatrolarını yazdırdık, senaryolarını yaptırdık hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Çocukları doğru eğitemezse bu iş zor olacak. Çatalca Belediyesi’nin bize vermiş olduğu 20 dönüm arazide tohumları üretip tekrar köylüye veriyoruz. Yerli tohumla ilgili çalışmalarımız var” diye konuştu.





"KADINLARIMIZIN HAYATI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Davete katılan Revna Demirören ise “Günümüzde her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanmakta halbuki meme kanseri erken teşhisle yüzde yüz tedavi edilebilin bir hastalık. Onun için bütün kadınlara buradan rutin taramalarını, kontrollerini yaptırmaya ve Türk Kanser Derneği’ne aramaya davet ediyorum. Erken teşhisle hayat kurtarılabilir, hayatlarımız bizim için önemli, kadınlarımızın hayatı bizim için çok önemli” sözlerini kullandı.

Davette elde edilen tüm gelir,Türk Kanser Derneği meme kanseri hastalarının tedavisine aktarıldı.

"DOĞAL KÜRLE MAKYAJ YAPIYORUM"

Davete katılan Hazal Filiz Küçükköse ise kadınlara kendilerini ihmal etmemeyi tavsiye edip, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Kendisi de rutin kontrol ve check-up yaptırdığını anlatan Küçükköse “Erken teşhisle bunun önüne geçebiliriz. Kendimize değer verelim önemseyelim kendimizi. Sağlık taramalarına dikkat ediyorum, sağlıklı beslenmeye önem veririm. Protein ağırlıklı ve doğal beslenmeye gayret ediyorum, spor yapıyorum. En temel şeyler bunlar” dedi. Kimyasal makyaj ürünleri yerine evde hazırladığı doğal ürünleri cildine kullandığını ve vücudunda hiç estetik olmadığını anlatan oyuncu, şöyle devam etti:



“Kozmetik ürünlerden çok doğal kürler uyguluyorum evde onları yaparım. Yoğurttan, baldan, yumurtadan böyle doğal şeyleri kullanırım. İçiniz ne kadar temiz olursa dışınız da o kadar da temiz oluyor. Güzel beslenince yansımasını görüyorsunuz”





"HAYRANLARIMIN İSTEMEDİĞİ DİZİDE OYNAMAM"

Hayranlarının istemeyeceği dizide oynamak istemediğini ve ocak ayına kadar bekleyeceğini anlatan Küçükköse, "Yeni proje için acele etmek istemiyorum görüşüyoruz ama gerçekten işin içinde olmak istediğim bir şey olsun istiyorum. Bizim işimiz yorucu ve yıpratıcı gerekirse ocağa kadar da beklerim. Ben işimi iyi yaptığıma inandığım için benim için risk değil beklemek. Doğru karakterle insanların önüne çıkmak istiyorum onların sevmeyeceği bir şeyi de yapmak istemem” ifadesini kullandı.

"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Küçükköse, bir soru üzerine vücudunda hiç estetik olmadığını ve ikiz kardeşi Deniz’e bakarak bunun anlaşılabileceğini anlatıp “Hiçbir şeyim yok hiç olmadı, ikizim de olduğu için bunun tek ispatı bu. Bu konuda en büyük kanıtım garantim var ikizimle birebir aynıyız, tek yumurta ikizi olduğumuz için oradan da karşılaştırma yapabilirsiniz. O kadar çok karıştırıyorlar ki bazen ben varken ona soruyorlar ‘Siz o değil misiniz?’ diye. ‘Ben değilim diyor bu kez inanmıyorlar. Dublörüm olarak hiç kullanmadım. Zamanında denedi oyunculuk ama benim kadar bu işi yapmak istemedi yoksa teklif gelmişti kardeşim için” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ