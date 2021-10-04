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Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 784,2 milyon lira borçlanmaya gitti

Hazine bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2,8 milyar lira borçlandı
AA

Bakanlık, ihalede 2 yıl (791 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel yüzde 5,04 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 741 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 981 milyon lira, net satış 1 milyar 984,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 282 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 2 milyar 784,2 milyon lira borçlandı.

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