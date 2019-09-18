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Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

AA

Hazine, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihracı gerçekleştirdi

altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemiyle 16 bin 962 kilogram altın karşılığı kira sertifikası ile 3 bin 985 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Eylül 2019 valörlü, 17 Eylül 2021 itfa tarihli 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 16 bin 962 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ile 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 3 bin 985 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvilinin ihracı gerçekleştirildi.

 

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