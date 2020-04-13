Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 17 Nisan 2020 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracında bulunulacak.

Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek. Yatırım ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi bankalar üzerinden Bakanlığa iletebilecek.

İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek altınların talep toplama tarihi itibarıyla halihazırda Borsa İstanbul nezdinde bulunan fiziki altınlardan oluşması gerekecek.

İhraca konu edilecek altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olması önem taşıyor.