Memur ve emekli maaş zammı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonuna kilitlenildi. Haziran enflasyonu için geri sayım devam ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinin yayımlanmasıyla enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, konuya dair detaylar...