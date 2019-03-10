Dönmez, Kartal'da bulunan Bayburt Yazyurdu Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Türk insanının soğukta, karanlıkta ve yolda kalmaması için çalıştıklarını ifade ederek, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Geçmişte Türkiye'nin, tükettiği elektriği üretecek sistemden yoksun olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:
"Son 15 yılda hem kamu hem özel sektör olarak bu alanda, elektrik tarafı için söylüyorum, yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bunun neticesinde de bugün elektrik kesintisi ve kısıntısından bahsetmiyoruz. Teknik tabirle, arz güvenliği sağlanmış oldu. Oluşan arızalar, şebekede oluşabilecek arızalardan dolayı geçici kesintiler var. Onunla da yoğun bir mücadele içindeyiz.
Hem üretim tarafında hem üretilen elektriği kapıya kadar getirmek için yapılan şebekenin işletmesi anlamında ciddi bir yatırım ve hizmete ihtiyaç var. Bunu da büyük oranda aşmış durumdayız. Daha 2 sene öncesine kadar elektriği de ithal ediyorduk ama son 2 yıldır elektrik ihracatımız elektrik ithalatımızdan daha fazla oldu."
"HEDEFİMİZ ELEKTRİĞİN YÜZDE 60-65'İNİ YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELDE ETMEK"
Fatih Dönmez, Türkiye'nin, birincil enerji kaynağı açısından doğal gaz ve petrol gibi ürünleri ithal etmeye devam ettiğini, bunu azaltmak için de bir hamle başlattıklarını söyledi.
Dönmez, "Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir kaynaklara nasıl ağırlık vereceğimizin gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz yıl ürettiğimiz elektriğin yaklaşık yarısını yerli kaynaklardan ürettik. Bu yıl ocak ayında yüzde 60'la başladık. Hedefimiz, ürettiğimiz elektriğin yüzde 60-65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek." diye konuştu.
Doğal gaz konusunda artık Türkiye'nin her tarafında önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade eden Dönmez, mevcut durumda İstanbul'un köylerine bile hizmetin ulaştığına işaret etti.
Ziyarette Bayburtlulara, Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi veren Dönmez, konuşmasının ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
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