Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. 2019-2021 yıllarını kapsayan üç yıllık programla büyüme tahminleri düşürülürken enflasyon tahmini yükseltildi.



Yeni Ekonomi Programı'nda bu yıl için büyüme tahmini yüzde 5.5'ten yüzde 3.8'e, 2019 için yüzde 5.5'ten yüzde 2.3'e, 2020 için ise yüzde 5.5'ten yüzde 3.5'e düşürüldü. 2021 için ise yüzde 5 büyüme öngörüldü.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Öte yandan 2018 enflasyon tahmini yüzde 7'den yüzde 20.8'e, 2019 yüzde 6'dan yüzde 15.9'a, 2020 enflasyon hedefi ise yüzde 5'ten yüzde 9.8'e yükseltildi. 2018 bütçe açığı/GSYH hedefi yüzde1.9'da kalırken 2019 hedefi yüzde 1.9'dan yüzde 1.8'e düşürüldü, 2020 için yüzde 1.6'dan yüzde 1.9'a yükseltildi. 2021 için yüzde 1.7 oldu.

CARİ AÇIK AZALACAK



2018 cari açık/GSYH tahmini yüzde 4.3'ten yüzde 4.7'e yükseltilirken 2019 yüzde 4.1'den 3.3'e, 2020 yüzde 3.9'dan 2.7'ye düşürüldü. Bütçe açığının GSYH'ye oranının 2018 için yüzde 1,9, 2019 için yüzde 1,8, 2020 için yüzde 1,9, 2021 için yüzde 1,7 olması hedefleniyor.

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